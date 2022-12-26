Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales ("Принц Уэльский") с момента ввода в эксплуатацию провел на ремонте больше времени, чем в море.

Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на данные минобороны Великобритании.

Авианосец стоимостью 3,2 миллиарда фунтов стерлингов (3,9 миллиарда долларов) был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. С этого момента он находился в море 268 дней, а все остальное время был на ремонте, не выполняя никаких задач.

Сейчас авианосец ремонтируют в сухом доке шотландского Росайта, где он был построен. Он попал туда из-за сломавшегося в конце августа гребного винта. Поломка произошла в момент, когда авианосец выходил с базы в Портсмуте для участия в учениях у берегов США с американскими и канадскими военными.

Кроме того, в октябре у авианосца была обнаружена другая неисправность — трещина в топливном шланге.

В декабре 2020 года, как пишет The Times, HMS Prince of Wales находился на ремонте из-за затопления на борту, возникшего вследствие прорыва пожарного водопровода. В результате было залито машинное отделение, а электрические щитки находились под водой в течение суток. По информации издания, на ремонт, который занял 193 дня, потребовалось £3,3 млн ($4 млн).

По словам начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина, проблемы с авианосцем "вызывают глубокое разочарование". Он отметил, что корабль "не столь хорош", как хотелось бы.

В августе читатели британских интернет-изданий назвали позором поломку HMS Prince of Wales, а Великобританию - посмешищем для всего мира.

HMS Prince of Wales рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой и четыре вертолета. В случае необходимости он способен принять до 70 истребителей.

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