В пятницу, 17 июня, в Шанхае состоялась церемония спуска на воду третьего, самого современного авианосца ВМС Китайской Народной Республики.

Об этом пишет издание Associated Press.

Авианосец, получивший название "Фуцзянь", по названию провинции на морском побережье юго-востока Китая, покинул сухой док и пришвартовался к близлежащему пирсу.

"Фуцзянь" стал первым китайским авианосцем, оборудованным электромагнитной катапультой для запуска самолетов различных типов. Полное водоизмещение корабля, по данным китайской стороны, составляет 80 тысяч тонн.

Теперь авианосец должны оснастить оборудованием, что должно занять от двух до шести месяцев. Затем последуют испытания корабля в гавани и морские ходовые испытания, которые, вероятно, продлятся полгода, прежде чем инженеры начнут тестировать электромагнитную катапульту.

По данным AP, Пентагон в докладе для Конгресса США в 2021 году отмечал особое значение программы строительства авианосцев для превращения ВМС КНР в глобальную силу.

На данный момент ВМС КНР располагают 355 кораблями, включая подводные лодки. По оценкам американской стороны, Китай нарастит состав флота до 420 кораблей к 2025 году и до 460 к 2030 году.

Издание пишет, что, хотя по количеству кораблей ВМС КНР являются самыми крупными в мире, по возможностям они уступают ВМС США. Так, на вооружении у США стоят 11 авианосцев, а также девять универсальных десантных кораблей, способных нести вертолеты и самолеты вертикального взлета.

Напомним, по данным США, Пекин готовится к "спецоперации" против Тайваня, которую не назовет войной.

Также "Страна" сообщала, что Госдеп США раскритиковал позицию Китая по войне в Украине и заявил, что Пекин встал на сторону Москвы.