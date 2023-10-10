Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заплакал в прямом эфире из-за гибели людей в результате боевых действий в Израиле.

Это произошло во время его прямой речи на телеканале CNN.

Кирби сделал паузу и опустил глаза, после чего извинился и сказал, что "об этом очень тяжело говорить", когда речь зашла о количестве погибших за время вторжения ХАМАС в Израиль.

Ранее в разрушенном ХАМАСом селении нашли тела 40 детей. Часть обезглавлены.

Стало также известно, что боевики ХАМАС забросали гранатами бункер с мирными жителями.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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