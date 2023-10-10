Джон Кирби заплакал в прямом эфире, вспомнив о гибели людей в Израиле. Видео
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заплакал в прямом эфире из-за гибели людей в результате боевых действий в Израиле.
Это произошло во время его прямой речи на телеканале CNN.
Кирби сделал паузу и опустил глаза, после чего извинился и сказал, что "об этом очень тяжело говорить", когда речь зашла о количестве погибших за время вторжения ХАМАС в Израиль.
Ранее в разрушенном ХАМАСом селении нашли тела 40 детей. Часть обезглавлены.
Стало также известно, что боевики ХАМАС забросали гранатами бункер с мирными жителями.
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