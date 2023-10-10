Боевики ХАМАС забросали гранатами бункер с мирными жителями.

Об этом сообщает немецкая газета BILD. Корреспонденты издания побывали на месте расправы.

В бетонном укрытии на шоссе около кибуца Реим спрятались несколько человек, бежавших с фестиваля Nature Party. На видео попал момент, как к бункеру подъехали боевики и кинули внутрь гранату. Оттуда выбежал один мужчина, его расстреляли.

Сколько погибло людей в укрытии, не уточняется. Стены бункера забрызганы кровью до потолка, на полу лежат окровавленная обувь и рваная одежда.

Между тем мать похищенной боевиками с фестиваля немки Шани Лук сообщила, что девушка жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. Ей необходима эвакуация.

Ранее появилось видео, как ХАМАС издевается над телами убитых израильских солдат.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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