В израильском поселении Кфар-Аза были найдены тела 40 детей, часть из них были с отрезанными головами.

Об этом заявляют журналисты телеканала i24.

Израильские власти организовали поездку для прессы для осмотра Кфар-Азы, уничтоженной ХАМАСом.

Журналисты увидели, как солдаты выносили из разрушенных зданий тела, завернутые в мешки. Но посмотреть на трупы им не разрешили.

Ранее появилось видео, как ХАМАС издевается над телами убитых израильских солдат.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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