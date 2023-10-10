Палестинское движение ХАМАС призвало жителей израильского города Ашкелон покинуть свои дома до пяти часов вечера сегодня.

Об этом заявила группировка "Бригады Аль-Кассам" в своём Telegram-канале.

В ХАМАС пояснили, что такое заявление последовало после того, как Израиль "вынудил проживающих в Газе людей покинуть некоторые районы".

"В ответ на преступление врага, заключающееся в принуждении нашего народа покинуть свои дома в нескольких районах сектора Газа, мы даем жителям Ашкелона возможность покинуть его до пяти часов вечера этого дня", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Израиле готовятся к эвакуации из городов на границе с Ливаном в связи с риском вторжения "Хезболлы".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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