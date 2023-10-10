Жительница израильского города Офаким Рахиль Эдри, которую вместе с мужем боевики ХАМАС держали в заложниках в их собственном доме в течение более 20 часов, рассказала изданию Haaretz о своих испытаниях.

По словам женщины, нападение на ее дом произошло после сигнала воздушной тревоги, когда она с мужем планировала уйти в бомбоубежище.

В это время пятеро мужчин разбили окна дома и представились полицейскими, но говорили по-арабски. Мужчины заставили ее подняться, сломали телефоны ей и мужу, расспрашивали их и рылись в шкафах.

"Они направили на меня пистолет и держали над моей головой гранату. Я сказала им, что должна уколоть инсулин. Я предложила им напитки: Coca-Cola Zero, воду", — говорит женщина.

Она также рассказала, что шутила с нападавшими, чтобы выиграть время.

"Я сказала: "Я научу вас ивриту, а вы научите меня арабскому". Я понимала, что это вопрос жизни и смерти", — говорит женщина.

Около полуночи в ее дом вошли израильские спецназовцы, после чего террористы разбежались по разным местам и прятались, пока по ним не начали стрелять.

Рахиль стала героем мемов в израильском "Х", ее даже сравнивают с персонажем ветхозаветной Книги Судей Яэль, которая убила враждебного евреям ханаанского военачальника Сисару.

Напомним, вчера официальный представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что в ответ на каждый "удар без предупреждения" и взорванный дом со стороны Израиля группировка будет казнить одного гражданского заложника.

А командование тыла Израиля дало команду населению готовиться провести три дня в бомбоубежищах.