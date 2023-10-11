Международные гуманитарные организации продолжают осуждать Израиль за массированные обстрелы сектора Газа, называя это "коллективным наказанием".

Представитель Норвежского совета по делам беженцев в секторе Газа Хозайфа Язиджи заявил Би-би-си, что мирное население не должно становиться целью атак ни при каких обстоятельствах.

Палестинцы говорят, что погибли по меньшей мере 950 человек, около 5000 тысяч получили ранения, разрушено более 1000 домов, 560 стали непригодными для проживания.

Жители Газы говорят, что у них нет укрытий и им некуда скрыться - "люди просто выбегают на улицы и не знают, куда им идти".

США сейчас проводит консультации с Израилем и Египтом об организации гуманитарного коридора для жителей Газы, сообщил советник президента США Джейк Салливан.

Ранее в ЕС заявили, что некоторые шаги Израиля противоречат международному праву.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

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