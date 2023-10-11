Президент Бразилии Лула да Силва призвал к прекращению войны в Израиле.

Данное обращение Лула опубликовал на своей странице в Х (бывший Твиттер).

"Я хочу обратиться к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и международному сообществу, чтобы мы вместе и в срочном порядке использовали все ресурсы, чтобы положить конец самому серьёзному нарушению прав человека в конфликте на Ближнем Востоке", - написал президент Бразилии.

"Срочно необходима международная гуманитарная интервенция. Прекращение огня крайне необходимо для защиты израильских и палестинских детей. Детей никогда нельзя брать в заложники, где бы они ни находились. ХАМАС должен освободить израильских детей, похищенных из их семей, а Израиль должен прекратить бомбардировки, чтобы палестинские дети и их матери могли покинуть сектор Газа через границу с Египтом. Даже в безумии войны надо проявлять человечность", - настаивает Лула.

Ранее правозащитники из Human Rights Watch раскритиковали Израиль и ХАМАС за военные преступления.

Мы также сообщали , что постпред Израиля при ООН назвал целью его страны - уничтожение ХАМАС.