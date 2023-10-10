Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что война с ХАМАС может занять недели или месяцы.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Я снял все ограничения, мы возобновили контроль над территорией и переходим к полномасштабному наступлению. ХАМАС хотел перемен в секторе Газа, и он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что думали террористы. Они пожалеют об этом моменте. Газа никогда не вернется к тому, что было раньше. Это займет недели или месяцы. Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, людей, переживших Холокост, мы уничтожим его всей нашей силой и без компромиссов", – сказал Галант.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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