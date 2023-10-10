Наземная операция Израиля в Секторе Газа сделает невозможным дальнейшее сближение Израиля с Саудовской Аравией и спровоцирует кризис беженцев в Египте.

Об этом сообщает компания Straftor, которую в определённых кругах называют "теневым ЦРУ".

Как утверждает Straftor, Израиль и Саудовская Аравия все ещё смогут вести переговоры по неофициальному каналу, поскольку у них есть взаимные интересы в сотрудничестве против Ирана, но о какой-либо крупной сделке в ближайшие недели, скорее всего, не может быть и речи.

"Аналогичным образом, другие государства, которые нормализовали свои отношения с Израилем в соответствии с Авраамскими соглашениями — Бахрейн, Марокко, Судан и Объединенные Арабские Эмираты — вероятно, откажутся от некоторых видов своего публичного сотрудничества с Израилем, приостановив поездки и сократив инвестиции", — говорится в публикации.

Что касается Египта, высокая инфляция, девальвация валюты и растущая безработица уже к настоящему времени оказывают всё большее давление на экономику страны.

"В отсутствие значительной иностранной поддержки для покрытия расходов на потенциальный массовый прием беженцев любое перенаправление государственной финансовой поддержки на беженцев может произойти только за счёт сокращения поддержки египетских граждан, многие из которых и так живут впроголодь", — пишет Straftor.

Ранее издание Bloomberg писало, что нападение ХАМАС подрывает усилия Байдена по созданию союза США, Израиля и Саудовской Аравии.

Мы также сообщали, что израильская армия советуют палестинцам покинуть сектор Газа и выехать в Египет.