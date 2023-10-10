Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в международной повестке война в Украине отходит на второй план на фоне ситуации в Израиле.

Такое мнение министр высказал в Омане во время совместного заседания глав МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и ЕС.

"Спустя долгое время главной темой международной встречи не будет война в Украине", - сказал Сийярто.

Он отметил, что атака на Израиль "потрясла международную политику, как гром среди ясного неба".

"Сегодняшняя встреча министров иностранных дел Евросоюза и арабских государств Персидского залива имеет историческое значение, поскольку с субботы поводом для беспокойства стал еще один крупный региональный конфликт", - указал глава МИД Венгрии.

Он подчеркнул, что сейчас самым главным должно быть предотвращение эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, арабские государства Персидского залива должны сыграть в этом ключевую роль.

Кроме того, глава венгерского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что в этот раз все европейские игроки будут говорить честно и проявят уважительный тон, а также не станут использовать нынешний повод для нотаций.

Ранее мы рассказывали, как Украина хочет увеличить поддержку Запада на фоне войны в Израиле.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.