Южная Корея опасается нападения КНДР после вторжения ХАМАС в Израиль.

Об этом заявил министр обороны страны Син Вон Сик, передает Al Jazeera.

Он призывает возобновить наблюдение за передвижением северокорейских военных, чтобы заранее узнать о возможных провокациях, а также собирается настаивать на приостановке межкорейского военного соглашения 2018 года. В соответствии с соглашением стороны создали буферные зоны вдоль сухопутных и морских границ и бесполетные зоны над границей для предотвращения столкновений.

Син особенно критически относится к бесполетным зонам, которые, по его словам, не позволяют Южной Корее полностью использовать свои средства воздушного наблюдения, пока северокорейская ядерная угроза растет.

Ранее сообщалось, что в Сеуле рассказали, как вместе с США отреагируют на ядерный удар КНДР.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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