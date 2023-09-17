Ядерный удар со стороны КНДР вызовет ответные "решительные действия" США и Южной Кореи и приведет к "концу режима" Пхеньяна.

Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью агентству Associated Press.

"Наши страны подтвердили, что на любое нападение с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи последует быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведет к концу режима", - сказал лидер Южной Кореи.

"В будущем американское расширенное сдерживание превратится в совместную систему, в рамках которой Республика Корея и США будут обсуждать, решать и действовать сообща. Мы укрепим потенциал по сдерживанию и реагированию на любые ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", - добавил Юн Сок Ёль.

Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника.

По итогам апрельского саммита президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль приняли Вашингтонскую декларацию, в которой перечислены шаги, направленные на демонстрацию потенциала сдерживания. В их числе создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования, увеличение частоты появления американских стратегических вооружений на юге Корейского полуострова, расширение совместных учений.

В апреле Юн Сок Ёль после встречи с Байденом уже сообщал о согласовании механизма немедленных президентских консультаций в случае ядерной атаки КНДР.

А на днях Япония и Южная Корея выразили обеспокоенность в связи с возможной оружейной сделкой между Россией и КНДР.