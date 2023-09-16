Вояж главы КНДР Ким Чен Ына по России продолжается. Везде его сопровождал министр обороны РФ Шойгу. Об этом сообщают российские СМИ.

Он вернулся во Владивосток и там приехал на военный аэродром в Кневичах, где ему, среди прочего, показали ракетный комплекс "Кинжал". А также ядерные ракетоносцы и другие самолёты.

Затем главу КНДР отвезли на фрегат "Маршал Шапошников", несущий ракеты "Калибр".

Напомним, на Западе считают, что Россия и Северная Корея готовят военную сделку, по которой КНДР будет поставлять РФ снаряды, а Москва поможет корейцам как с военными технологиями, так и с продуктами.

Япония и Южная Корея уже выразили свою обеспокоенность по поводу встречи Путина и Ким Чен Ына.

Между тем Путин собирается с визитом в КНДР. Также в октябре КНДР посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее мы писали, что спикер Кремля назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына "очень содержательными". По его словам, Москва будет активизировать сотрудничество с Пхеньяном "по всем направлениям" и видит перспективы для сотрудничества в космосе.