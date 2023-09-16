Китай, вероятно, был бы не против поставок снарядов из Северной Кореи в Россию.

Статью на эту тему публикует CNN.

Пекин может рассматривать потенциальную поддержку Москвы со стороны Пхеньяна "как стимул для своих собственных геополитических расчётов, где Россия остается важнейшим партнером на фоне растущей напряжённости в отношениях с Западом", говорится в публикации

"Если Северная Корея действительно готова предоставить боеприпасы России, для Китая было бы полезно ожидать, что Россия не потерпит крупного военного поражения на поле боя в Украине", - сказал Ли Минцзян, доцент кафедры международных отношений в Сингапурском технологическом университете.

"Это благоприятно для геополитических интересов Китая", - добавил он.

Также Пекину может быть выгодным укрепление КНДР российскими военными технологиями - это даст противовес "азиатскому НАТО", которое создаёт Запад.

Ранее газета Financial Times писала, что Китай стал главным кредитором России после введения санкций.

Мы также сообщали, что, по данным FT, Китай хочет сделать БРИКС геополитическим соперником "Большой семёрки".