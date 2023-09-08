Китайская оперная певица Ван-Фан исполнила китайскую версию советской песни "Катюша" на руинах мариупольского драмтеатра, в котором в марте прошлого года в результате авиаудара РФ погибло до 600 человек.

Спикер украинского МИД Олег Николенко назвал это "примером полной нравственной деградации". А украинцы засыпали певицу осуждающими комментариями в ее социальных сетях.

По данным украинских властей, в оккупированный Мариуполь также приехала группа китайских блоггеров.

"Их приезд незаконный. Он грубо нарушает законодательство Украины, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами. МИД Украины инициирует запрет на въезд в Украину для всех этих китайских "гастролеров", - заявляет Николенко.

Также МИД Украины ждёт от Пекина объяснений.

Напомним, накануне появилось видео состояния завода "Азовсталь" в Мариуполе. Спустя 15 месяцев после боев его разрушения так и не восстановлены.

Также мы сообщали, что учительница из Мариуполя подняла флаг Украины над Говерлой и установила рекорд по поднятию крупнейшего флага Украины воздушным змеем на вершине горы.