20 мая 2022 года - то есть ровно год назад - россияне полностью захватили Мариуполь.

В этот день сдались в плен защитники "Азовстали" - последнего оплота украинских сил в городе.

Захват Мариуполя стал для РФ важным стратегическим успехом и, на данный момент, крупнейшей военной победой с начала вторжения.

Москва получила в свое распоряжение сухопутный коридор из Крыма. Который на данный момент, по многим оценкам, является главным приобретением РФ в этой войне.

Также вследствие этой операции Украина утратила контроль над Азовским морем, которое сейчас полностью контролируется РФ.

Произошло все это ценой практически полного разрушения Мариуполя и масштабных жертв среди мирного населения, точное количество которых до сих пор неизвестно. По разным оценкам погибло от 20 до 60 тысяч мирных жителей, что превращает события в городе в крупнейшую гуманитарную катастрофу Европы после Второй Мировой войны.

Тем временем, уже год российские власти пытаются сделать город витриной "восстановления Донбасса", проводят там ремонтные и строительные работы. Но, по большей части, Мариуполь еще далек от возвращения к тому, что можно хотя бы отдаленно считать нормальной жизнью.

"Страна" вспоминает, как проходили бои и рассказывает, как люди живут в Мариуполе сейчас.

80 дней ада. Как захватили Мариуполь

Бои за Мариуполь начались буквально сразу после 24 февраля 2022 года.

К возможному вторжению, одним из главных целей которого, очевидно, являлся бы Мариуполь, украинская армия готовилась уже давно. Восточные окрестности города были превращены в укрепрайоны, а в самом Мариуполе находились одни из самых боеспособных соединений - полк Нацгвардии "Азов" и 36 бригада морской пехоты. Плюс пограничники.

Однако ситуация с самого начала развивалась для украинских военных по плохому сценарию.

Главный негативный фактор - прорыв российских войск из Крыма и фактически беспрепятственный их марш к Бердянску. Его взяли почти без боя 27-28 февраля после чего окружение Мариуполя, к которому россияне и подразделения "ДНР" уже плотно подступили с востока, стало делом времени. Тем более, что довольно быстро была окружена россиянами Волноваха, что отрыло им путь к Мариуполя с севера.

Почему в тот момент не был отдан приказ гарнизону на отход, чтоб избежать окружения и всего последующего развития событий в городе - до сих пор вопрос открытый. Впрочем, вопрос этот часто и не задают, чтоб не нарваться на обвинения в "зраде". А когда изредка эта тема всплывает, то власть отвечает примерно так: "сопротивление гарнизона Мариуполя сковало значительные силы россиян и помогло Украине выиграть время для укрепления обороны".

Еще более важный вопрос - почему не была начата массовая эвакуация жителей города в последние дни перед вторжением или же хотя бы в первые дни войны.

Также жители Мариуполя часто задаются вопросами по поводу поведения мэра Вадима Бойченко, который, как потом выяснилось, покинул город в первые дни после вторжения, но при этом каждый день делал обращения "как бы" из Мариуполя, рассказывая, что ситуация под контролем. Сам Бойченко говорит, что был вынужден уехать из города "по приказу" 27 февраля, потому что получил от спецслужб сообщение о готовящемся покушении. А потом в город он уже попасть не смог, так как на его подступах уже начались бои.

Так или иначе, но уже 2 марта Мариуполь оказался в окружении. Также началась морская блокада по Азовскому морю. Хотя Украина на тот момент окружения не подтверждала.

С этого момента начался непосредственный штурм города, сопровождавшийся массированными артиллерийскими обстрелами. В Мариуполе пропали свет и вода, остановился подвоз продуктов - так началась масштабная гуманитарная катастрофа, которая сопровождала весь период боев (а во многих аспектах катастрофа продолжается и сейчас).

При этом украинские силы (которыми командовал руководитель полка "Азов" Денис Прокопенко) оказывали крайне упорное сопротивление. И российская армия штурмовала полностью отрезанный от внешнего мира город практически два с половиной месяца, практически полностью его разрушив, прежде чем взять.

Первые попытки эвакуации людей из Мариуполя начались 5 марта, но они сорвались: Украина и Россия выдвинули взаимные обвинения в обстрелах. Сообщалось, что Россия не дает людям выезжать на подконтрольную Украине территорию, а Москва обвиняла украинский гарнизон Мариуполя в том, что жителям не дают уехать в сторону "ДНР" и России.

9 марта произошел удар по мариупольскому роддому. Погибло пять человек и как минимум 17 получили ранения.

Украина обвинила в этом российскую авиацию, позже эти выводы подтвердили в ООН и ОБСЕ.

Россияне заявляли, что в роддоме была "оборудована огневая точка ВСУ". А российские СМИ публиковали интервью с одной из рожениц, которая сообщила, что накануне удара украинские военные приказали пациентам уйти в другой корпус больницы.

Украина эти заявления опровергала, а интервью роженицы объяснили давлением на нее.

Первая успешная эвакуация в сторону Украины прошла 14 марта, когда выехало порядка 160 автомобилей. К тому времени российские войска контролировали уже все окраины города.

На следующий день смогли выехать уже около четырех тысяч машин и 20 тысяч жителей. Началась последовательная эвакуация из города как в украинскую, так и в российскую сторону.

12 марта украинский Генштаб признал потерю восточных кварталов города. С того же времени Рамзан Кадыров подтвердил участие чеченских подразделений в штурме города.

18 марта сообщалось, что Кадыров посетил Мариуполь и встретился там с генералом Мордвичевым, который, по данным СБУ, командовал захватом города.

Продвижение российских войск на тот момент шло достаточно медленно и концентрировалось на восточных районах города. Но центр активно обстреливался - 16 марта был разрушен мариупольский Драмтеатр.

Украина заявляет, что он служил бомбоубежищем и подвергся удару российской авиации. По оценкам Украины и ОБСЕ, там могли погибнуть до 300 человек. Организация "Амнести" также обвинила в их гибели военных РФ.

Минобороны РФ заявляло, что театр заминировал и подорвал "Азов", но доказательств этому нет.

Несмотря на медленное продвижение россиян, ситуация стратегически выглядела для украинских сил в городе безвыходной, и падение Мариуполя было вопросом времени. На что напирали россияне, которые 20 марта предложили сдать город, выдвинув ультиматум. По нему, сложившие оружие 21 марта украинские военные не будут взяты в плен, а отправятся на подконтрольную Украине территорию по гуманитарным коридорам.

Украина ультиматум не приняла, и штурм продолжился. На тот момент в городе, по словам президента Зеленского, оставалось около ста тысяч жителей.

Параллельно из Киева шли заявления о том, что Мариуполь обязательно будет деблокирован. В частности, об этом заявлял глава украинской разведки Кирилл Буданов. Однако в реальности это было сделать практически невозможно, так как линия фронта уже была очень далеко от города.

Позже риторика украинских властей сменилась. Арестович констатировал сложность задачи деблокирования города и говорил, что над поиском решения "идет работа", а потом в Киеве все чаще говорить, что решение будет не военным, а "политическим".

Тем временем, 24 марта россияне появились в центре Мариуполя, что подтвердила и украинская сторона. Кадыров заявил, что РФ контролирует всю левобережную часть города (кроме завода "Азовсталь").

Продвижение по центру продолжалось - 2 апреля было захвачено здание областной СБУ. Примерно с того же момента начались интенсивные бомбардировки "Азовстали" - впоследствии главной цитадели, которую еще полтора месяца будут удерживать подразделения Нацгвардии и ВСУ (там находились мощнейшие подземные укрепления, построенные еще в советские времена).

Помимо "Азовставли", украинские силы контролировали юго-западную часть Мариуполя: Приморский район и береговую линию к юго-западу от города вплоть до Азовского моря, и несколько промышленных зон.

Уже к 10 апреля россиянами удалось разделить город от центра к побережью, изолировав украинские силы в двух местах - в порту Мариуполя и на "Азовстали".

К тому времени, часть защитников города дрогнуло. Россияне заявили о том, что им сдались морпехи из 501-го батальона, опубликовав видео (на днях СБУ заявила, что это произошло из-за предательства одного из командировал подразделения).

11 апреля на странице в ФБ 36 бригады морской пехоты появилось выдержанное в крайне пессимистических тонах обращение к украинскому народу. В нем морпехи написали, что фактически исчерпали возможности для дальнейшего сопротивления из-за больших потерь и отсутствия боеприпасов, а также критиковали командование.

13 апреля россияне захватили территорию металлургического комбината Ильича, которую удерживали подразделения 36-й бригады морской пехоты. Часть украинских военных там попала в плен, другая часть, под командованием Сергея Волынского вышла с завода и присоединилась к "Азову" на "Азовстали".

Позже "азовцы" обвинили попавшего в плен на Ильича командира 36-й бригады Владимира Баранюка в том, что тот не выполнил приказ командира "Азова" и попытался прорваться из города, попав затем в плен, чем ослабил оборону Мариуполя. Сам Баранок уже в российском плену дал интервью, в котором сказал, что решил идти на прорыв из-за отсутствия боеприпасов, без которых продолжать оборону Ильича было бессмысленно. А его начштаба Кормянков раскритиковал "азовцев" за плохую организацию обороны города.

16 апреля был захвачен морской порт Мариуполя.

По заводу 15 апреля, как утверждалось, впервые за эту войну применили бомбардировщик Ту. 17 апреля россияне выдвинули защитникам "Азовстали" ультиматум о сдаче, те ответили отказом. Украинские власти заявляли, что защитники завода успешно обороняются и сковывают силы РФ, отвлекая их от других направлений.

19 апреля россияне заявили о начале штурма "Азовстали". С тех пор завод стал основной темой этой войны, отвлекая внимание от других направлений. Было понятно, что помочь запертым на "Азовстали" силам Украина не может, но и сдачи их допускать не хотела. К тому времени они уже стали ярким медийным символом украинского сопротивления.

Зеленский, который тогда еще формально не закрыл переговоры с Россией, заявил, что они закончатся, если РФ уничтожит защитников "Азовстали". Предпринимались попытки доставить туда подкрепление на вертолетах по морю и вывезти раненых, но они были единичными и крайне опасными: вертолеты Россией сбивались. И, в конце концов, эти попытки прекратились.

С 20-х чисел апреля россияне уже контролировали почти весь город, за исключением завода. И начали перебрасывать войска на другие направления.

21 апреля министр обороны РФ Шойгу заявил об окончании боев за Мариуполь. Путин же приказал не штурмовать "Азовсталь", а заблокировать ее, чтобы не нести потерь. Но по факту наземный штурм завода продолжался - как минимум для того, чтобы не допускать вылазок защитников "Азовстали". Также интенсивно велись бомбовые удары.

В тот же день - 21 апреля - украинская сторона выдвинула свой план решения: провести переговоры в Мариуполе по выходу гражданских и военных с территории завода и эвакуации их на территорию, подконтрольную Украине. Позже Зеленский заявил, что Россия это предложение отвергла. Далее появилась идея "экстракции" - то есть перемещения защитников "Азовстали" в третью страну (предположительно в Турцию, президент которой принимал активное участие в переговорах). Но Москва это также отвергла и вновь предложила украинским военным сдаться в плен.

Примерно с этого момента кратно увеличилось число обращений защитников "Азовстали", которые заявляли о критической ситуации на заводе, о нехватке еды и лекарств, тяжелом положении раненых.

Россия, в свою очередь, объявляла односторонние "гуманитарные коридоры" для выхода женщин и детей, заявляя, что в итоге ими никто не воспользовался.

В то же время продолжали наноситься удары по заводу - в том числе противобункерными бомбами. Но крупных попыток штурма не предпринималось.

1 мая ситуация сдвинулась с мертвой точки: началась эвакуация гражданских с "Азовстали", за три дня оттуда вышло примерно сто человек. Но уже к 4 мая возобновились российские штурмовые действия, и, как утверждалось, часть территории завода была захвачена. Параллельно шла эвакуация гражданских, которые были полностью выведены с предприятия до 7 мая.

Штурм "Азовстали" развивался, и россияне захватили еще часть территории завода на севере.

Тем временем, становилась все более жесткой риторика защитников "Азовстали" в адрес украинских властей, которым ставилось в вину то, что до сих пор вопрос с их дальнейшей судьбой не решен, хотя ситуация критическая и силы на исходе. "Азовцы" вели пресс-конферении прямо с "Азовстали" и тема активно обсуждалась в обществе, где также росло напряжение. Арестович жаловался, что ему звонят родственники "азовцев" с угрозами.

Поэтому было понятно, что какое-то решение близко.

Позже стало известно, что еще 9 мая состоялись переговоры защитников "Азовстали" с россиянами (о переговорах договаривались и их курировали представители военных разведок Украины и России соответственно).

Тогда и было договорено, что украинские бойцы прекращают сопротивление, сдаются в плен и вывозятся на территорию "ДНР" (а не в третью страну).

16 мая процесс начался и длился до 20 мая. Командир мариупольского "Азова" Денис Прокопенко заявил о приказе командования прекратить сопротивление.

20 мая Россия заявила о сдаче в плен 1908 военнослужащих Украины.

При этом Украина в те дни принципиально отказывалась употреблять выражение "сдались в плен" применительно к защитникам "Азовстали". Из комментариев официальных лиц складывалось впечатление, что это не сдача в плен, а эвакуация - временное перемещение украинских военных в некое место, где они чуть-чуть подождут и затем будет отправлены в Украину.

В тоже время, Россия сразу заявляла, что речь идет именно о сдаче в плен. И утверждала, что никаких обязательств (кроме обязательств обращаться с пленными по нормам международного права и лечить раненных) в отношении них не брала.

В будущем, значительная часть защитников "Азвостали" передали Украине по обмену. Наиболее крупный обмен, включая командиров мариупольского гарнизона во главе с Денисом Прокопенко, произошел в сентябре 2022 года. Тогда Украина передала России Медведчука. А командиров гарнизона фактически интернировали в Турции до конца войны.

Была ли изначально об этом договоренность, когда шла речь о прекращении сопротивления на "Азовстали"? Этого исключать нельзя, учитывая, что к тому времени Медведчук уже находился в украинской тюрьме и даже записал обращение к Путину с просьбой обменять его на защитников "Азовстали".

Впрочем, в любом случае, к тому времени возможности деблокировать гарнизон у Украины не было. А потому на те или иные договоренности идти пришлось бы в обмен на сохранение жизни бойцов.

Россия же таким образом "ускорила" наступление дня, когда она смогла объявить о полном контроле над Мариуполем.

Операция по захвату города длилась ровно 80 дней.

По данным Донецкой областной военной администрации, опубликованным в июне, в городе за время боев погибло более 22 тысяч мирных жителей. Есть и другие оценки, которые говорят о 60 тысячах погибших (эту цифру, в частности, называет нардеп Сергей Тарута). Также разрушено почти 90% жилищного фонда, уничтожены или повреждены почти все больницы, школы и детские сады.

Гуманитарная и человеческая катастрофа - по сути, главный итог боев за Мариуполь. Кадры захоронений прямо во дворах, живущих в подвалах людей, семей, оставшихся без крова и беспрецедентных после Второй мировой войны разрушений - все это стало предупреждением о том, что может ждать другие крупные города при штурме в современной войне. Особенно, если эти города не собираются сдавать и готовят к обороне.

Именно разрушения в Мариуполе стали одной из причин массовой эмиграции из тех регионов Украины, которые были под угрозой российского наступления или находились недалеко от линии фронта.

Послевоенная жизнь Мариуполя - вплоть до нынешнего времени - это по сути продолжение того, что началось здесь с момента российского вторжения. Город до сих пор выживает и пытается преодолеть последствия разрушительной войны.

Визит Путина и продолжение "большой стройки"

О том, как живет Мариуполь и что там сейчас строят, "Страна" подробно рассказывала еще в конце февраля.

В конце марта Мариуполь посетил Путин. Среди территорий, аннексированных Россией в 2022 году, город стал первым, где побывал российский президент.

2 мая Путин снова обратил внимание на захваченный Россией город и даже дистанционно принимал участие в открытии трамвайного сообщения.

Трамваи помогали запускать специалисты из Петербурга - родины российского президента. И тот факт, что Мариуполь и Петербург сделали официально "побратимами", говорит о том, что Кремль начал принимать прямое участие в городских делах.

При этом на Тульской области, возглавляемой близким к Путину губернатором Алексеем Дюминым, - дороги и коммуникации ЖКХ.

Впрочем, судя по всему, главным куратором всей этой работы остается российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Недавно он заявлял, что по состоянию на апрель 2023 года в Мариуполе восстановлено 11 тысяч домов.

Отметим, что такое количество строений было полностью разрушено лишь в частном секторе, которые наименее пострадал от войны. По данным Мариупольского горсовета - то есть, украинских властей - всего в городе повреждено как минимум 38 тысяч строений. Из них - более тысячи многоэтажек.

То, что все же отстраивают россияне, громко рекламируется. Новый квартал, который во время поездки посещал Путин, называется ЖК Невский (тоже отсылка к Петербургу). На его фасаде нарисовали девушку в цветах триколора.

В "Невском", по данным на конец марта, сдано 35 многоквартирных домов на 2500 квартир, до конца года планируют построить еще 30 домов почти на 2700 квартир.

Неподалеку возведена новая школа на 1100 тысяч мест, открытие запланировано на 1 сентября. Там же уже функционирует садик.

Но "Невский" - "показательный" проект для высоких гостей и СМИ. В остальной части Мариуполь местами представляет собой одну большую стройку - как жилищную, так и дорожную. Местами же - разрушенные со времен войны дома.

Часть центра города или в строительных лесах, или уже в процессе реконструкции, или проводятся подготовительные работы.

При этом гораздо больше зданий, израненных войной, к которым пока не прикасались стройбригады.

Некоторые здания предназначены полностью под снос и отстройку с нуля. В общей сложности непригодными к восстановлению признаны 407 домов. Уже снесен 321 дом, до конца года планируют разрушить еще 86.

От здания ж\д-вокзала остался только "скелет". Там строители только начали работу. Но автобусное сообщение уже работает — большинство прежних маршрутов общественного транспорта восстановлены.

Исходя из контуров восстановительных работ можно сделать вывод, что акцент будут делать на светлых и ярких тонах - и это резко контрастирует с видами разрухи по городу.

Также активно проводятся реставрационные работы по монументам, посвященным Второй мировой войне. Кое-где запущены фонтаны.

Заявлено, что полная реконструкция Мариуполя, включая аэропорт, завершится до конца 2025 года.

Но что будет с городом до 2025 года - вопрос.

Мариуполь называется одним из основных направлений предполагаемого наступления ВСУ. Кроме того, у украинской армии уде есть дальнобойные ракеты, которые, теоретически, могут добавить до города.

Чем живут люди. Жилье, зарплаты, проблемы

Если пройтись по Мариуполю и почитать объявления на столбах, многое становится понятно о жизни города.

Самые популярные услуги, которые рекламируются: окна, памятники, обнал карточек через терминал, сантехник. То есть люди активно занимаются обустройством и ремонтом жилья, могилами погибших родственников и получением денег.

Популярные маршруты из города, которые предлагаются перевозчиками - Москва, Германия, Грузия, Польша, Ростов, Украина.

В городе масса элементов "русского мира": флаги "ДНР" и России, приглашение к участию в российских праймериз на местные "выборы" 10 сентября, баннер про Крым, стела, выкрашенная в цвета российского флага.

Разруха подтолкнула вверх цены на оставшуюся целой недвижимость. Их можно назвать "космическими".

"Продам целый и совершенно не пострадавший дом в центре города. Вы можете жить в нем уже сегодня", — пишет автор объявления и демонстрирует покосившуюся хатку.

За нее он просит 2,2 млн рублей (1,026 млн гривен). Для сравнения, за такие деньги можно купить дачу с удобствами в дальнем Подмосковье.

В следующем объявлении предлагается малогабаритная квартира общей площадью 27 квадратов под ремонт.

"Во время "СВО" дом практически не пострадал, ведется капитальный ремонт всего дома. Квартира не пострадала, только штукатурка осыпалась и т.п. Дом располагается в спальном районе. До моря 20-30 минут пешком. Школа и детский сад в 3 минутах ходьбы", — пишет собственник и просит 1,5 млн рублей (700 тысяч гривен).

За 45-метровую двушку с четырехлетним ремонтом напротив ЖК Невский хотят выручить 3 млн рублей (1,4 млн грн).

Зашкаливают и цены на аренду. Двушка без ремонта с едва вставленными окнами — 20 тысяч в месяц (9 340 гривен).

Трешка с "бабушкиным" ремонтом — 28 тысяч рублей в месяц (13 000 гривен).

Такие цены на недвижимость диктуются двумя обстоятельствами. Первое - как мы уже говорили, нехваткой не разрушенного жилого фонда. Второе - большое количество приезжающих в город рабочих и специалистов из РФ и "ДНР", которые заняты на восстановлении Мариуполя. Они создают дополнительный спрос на жилье.

По той же причине Мариуполь входит небольшое число городов Донецкой области, где есть работа, причем, в том числе с высокооплачиваемыми предложениями.

Самые "жирные" должности замещают вахтовики из России — сотрудники строительных компаний из Санкт-Петербурга. По данным "Страны", инженер участка за вычетом налогов получает от 200 тысяч рублей. Дополнительно руководство подрядной организации оплачивает дорогу, проживание и питание в столовой. Есть и страховка от травм на производстве.

Нанимают работников и в Мариуполе. На сайте вакансий hh.ru по состоянию на 15 мая было опубликована 101 вакансия. Самые популярные — тоже строительные, а именно:

• сварщику обещают 80 тысяч рублей (37 340 грн),

• монтажник стальных и железобетонных конструкций — от 100 тысяч (46 680 грн),

• электромонтажник и отделочник — от 110 тысяч рублей (51 350 грн),

• руководитель строительного проекта — от 120 тысяч (56 000 грн),

• слесарь по ремонту и обслуживанию дорожно-строительной техники — от 150 тысяч (70 000 грн),

• инженер ПТО — 170 тысяч (79 360 грн).

На должности, которые не связаны со стройкой, приглашают на значительно меньшие, но, в сравнении с Донецком, приличные зарплаты:

• фармацевт — от 30 тысяч (14 000 грн),

• старший кассир-продавец — от 35 тысяч (16 340 грн),

• повар в блинный павильон — от 45 тысяч (21 000 грн),

• бухгалтер на первичную документацию и торговый представитель — 50 тысяч (23 340 грн),

• участковый врач — от 55 тысяч рублей (25 680 грн),

• агроном по выращиванию черешни и сборщик мебели — от 60 тысяч (28 000 грн),

• персональный водитель — от 65 тысяч (30 340 грн),

• врач-оториноларинголог — от 75 тысяч (35 000 грн).

Однако далеко не всем выплачивают заработные платы в срок. С соответствующей жалобой к Путину во время его мартовского визита обращались местные жители.

В местных пабликах пишут, что зарплаты часто урезают или задерживают на срок до полутора месяцев.

Карточкой российского банка ПСБ можно расплатиться лишь в некоторых супермаркетах Мариуполя. В остальном же в городе все больше ходят наличные рубли.

Не теряют популярность рынки, несмотря на то, что торговля организована буквально на руинах.

Продавцы отмечают, что продукты в основном везут из Запорожья, Крыма и Ростова.

Сколько людей проживает сейчас в Мариуполе — неизвестно. Россияне, по данным на февраль 2023 года, утверждали, что в городе находится "230 тысяч человек и люди продолжают возвращаться". По словам советника мэра Петра Андрющенко, "в городе остается 90 тысяч и население уменьшается".

Жители Мариуполя в беседе в журналистами рассказывают о массе сложностей, с которыми они сталкиваются ежедневно.

По словам горожан, работа есть в строительстве, торговле и коммунальной сфере. При этом все, кто был занят на градообразующих предприятиях - таких как "Азовсталь", "Азовмаш" и ММК "Ильича", работу потеряли — заводы, превращенные ранее в укрепрайоны, полностью или частично разрушены и местами пока не до конца разминированы (хотя Ильича россияне обещают запустить).

По сути это главная социальная проблема, которая порождает остальные. Из довоенной инфраструктуры активно работает только порт, который, впрочем так же потерял обороны и обслуживает только российские перевозки.

Наблюдается острый дефицит врачей: многие местные медики уехали, россияне же не спешат переезжать в Мариуполь. В основном работают те, кто приехал из Донецка или России в командировку на три месяца.

Как и в других захваченных населенных пунктах, в Мариуполе проводится добровольно-принудительная паспортизация. Таковой ее люди называют потому что без паспорта РФ они значительно ущемляются в правах.

По словам местной жительницы, официально трудоустроиться в городе можно только по российскому паспорту. Те, кто хочет работать по украинскому документы, должны платить 33% "налога" на "помощь государству" — именно такой налог в самой России платят иностранные граждане.

Та же политика и в отношении пенсий. Сначала всем платили одинаковые пенсии — 10 700 рублей (4940 грн).

"Теперь, чтобы получать российскую пенсию, пенсионеры должны получить российский паспорт. Не хотят — останется та же пенсия, меньше", — рассказывает местная жительница.