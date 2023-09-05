Появилось видео состояния завода "Азовсталь" в Мариуполе. Спустя 15 месяцев после боев его разрушения так и не восстановлены.

Ранее появились фото взорванного россиянами моста через Северский Донец между Святогорском и селом Богородичным. Местный житель рассказал как по обвалившимся конструкциям реку можно перейти только по низкой воде.

Ранее мы публиковали видео как на пляже в Севастополе мужчина послал отдыхающих россиян по известному маршруту.

Война в Украине идёт уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

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