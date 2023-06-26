Появился фоторепортаж с разрушенного моста, ранее соединявшего посёлок Богородичное и Святогорск на севере Донецкой области.

Фото опубликовали "Славянские ведомости".

Напомним, что автомобильный мост через Северский Донец был взорван 14 марта 2022 года.

Как тогда заявил мэр Святогорска Владимир Бандура, позже перешедший на сторону россиян, "это было сделано в целях безопасности".

Мост в селе Богородичное Донецкой области был построен в 1972 году. Он являлся частью автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-21/М-03/. В 2019 году здесь был проведен ремонт, стоимость которого составила более 30 миллионов гривен. Сейчас он полностью разрушен.

Местный житель Юрий Поноренко уехал из села Богородичное Донецкой области 16 мая 2022 года, а вернулся 14 октября. Он стал первым жителем Богородичного, кто вернулся домой из эвакуации.

Самым сложным, по его словам, было то, что нет моста, поэтому выехать за теми же продуктами до сих пор невозможно. К тому же в Северском Донце периодически поднималась вода, и тогда даже пешком выбраться куда-то ни у кого не получалось. А когда вода в реке была низкой, Юрий переходил через этот разрушенный мост за продуктами.

Напомним, появилось видео из села Богородичное под Святогорском, населённый пункт почти полностью разрушен.

Ранее мы публиковали видео подрыва моста через Северский Донец около Святогорской Лавры.