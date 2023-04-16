В Сети появилось видео из разрушенного Святогорска в Донецкой области.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить уничтоженные обстрелами дома и сгоревшие авто. За Святогорск шли жестокие бои летом и в начале осени прошлого года.

Ранее мы публиковали видео из села Богородичное под Святогорском (Донецкая область), которое было практически полностью разрушено во время боев.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 416-го дня войны. Под обстрелом были приграничный город Сумской области, Очаков, Херсон, Константиновка. Спасатели продолжили ликвидировать последствия обстрела Славянска, где погибли более десяти человек. За Бахмут продолжились тяжелые бои. Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян. Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.