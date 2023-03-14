Полностью разрушено. Появилось видео из села Богородичное под Святогорском
Появилось видео из села Богородичное под Святогорском (Донецкая область), которое было практически полностью разрушено во время боев.
Осенью мы тоже публиковали видео из Богородичного.
Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию с УПЦ, которую выселяют из Лавры.