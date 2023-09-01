Одним из трендов соцсети TikTok становятся видео с возмущениями жителей Мариуполя показанным 24 августа на телеканале СТБ фильмом "Юрик".

Мы публикуем подборку комментариев пользователей соцсети.

В частности, одна из мариупольчанок заявляет, что в противовес показанному в фильме из города не проводилась эвакуация с помощью ОБСЕ, не было ни света, ни мобильной связи, ни еды, ни воды, а "на голову только падали бомбы".

Некоторые украинцы открыто характеризуют фильм как "плевок в душу и в лицо" защитникам города и гражданским, пережившим ужасы боевых действий.

И саму киноленту, и показавший ее телеканал пользователи называют "позором" и "полным днищем".

Напомним, в соцсетях раскритиковали художественный фильм о Мариуполе "Юрик. Дорога не касаясь земли", который был показан на телеканале СТБ ко Дню независимости. Создателей фильма обвинили в недостоверности.

Фильм рассказывает о событиях в Мариуполе в начале вторжения РФ через историю 11-летнего мальчика Юрика, у которого война уничтожила квартиру и убила отца, сестру и дедушку. Мальчик остается с мамой и бабушкой-инвалидом, выживая и пытаясь покинуть город.

Ранее мы рассказывали, что в Италии сняли фильм о любви между парнем из Харькова и российским солдатом, который вызвал возмущение в соцсетях.

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