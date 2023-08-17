Бьюти-блогер и мастер татуажа из Мариуполя Евгения, которая год назад переехала жить в Санкт-Петербург, в соцсетях описала ситуацию в родном городе, куда она приезжала этим летом.

Пост появился в Инстаграме.

По впечатлениям девушки, ситуация в городе гораздо лучше, чем год назад: "Есть свет, вода, газ, интернет, какая-никакая связь, открылось огромное количество магазинов, даже гипермаркет". Но при этом в Мариуполь она пока возвращаться не намерена из-за многочисленных проблем.

Среди проблем Евгения назвала такие:

отсутствие нормальной медицины, огромные очереди в госучреждения;

общественный транспорт ходит не по графику, а такси стоит очень дорого;

пробки на дорогах из-за большого количества фур, причем многие водители не соблюдают ПДД, провоцируя ДТП, сбивая людей на переходах; виновники аварий зачастую остаются безнаказанными;

плохая мобильная связь и интернет;

частые отключения света и воды;

высокие цены на продукты ("все в полтора раза дороже, чем в Санкт-Петербурге, кроме хлеба, мяса и овощей");

высокие цены на аренду жилья - едва ли не выше, чем в Санкт-Петербурге;

некомфортно ходить по городу из-за "повышенного внимания лиц иностранных национальностей", которые "составляют половину населения" (судя по всему, речь идет о рабочих из стран Средней Азии, которых россияне массово завезли на стройки в Мариуполь);

ночью передвигаться по городу опасно, многие улицы не освещаются;

в кафе дорого и невкусно.

В комментариях многие люди согласны с ее оценками.

На днях мы сообщали, что на части захваченных территорий Украины российские "выборы" стартуют досрочно. В частности, уже объявлены такие планы в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В Мариуполе по городу развешивают соответствующие объявления.

А весной мы публиковали видео, как в захваченном Мариуполе отдыхают в ресторане.