Открылись магазины, но высокие цены и много лиц "иностранных национальностей". Блогер о ситуации в Мариуполе
Бьюти-блогер и мастер татуажа из Мариуполя Евгения, которая год назад переехала жить в Санкт-Петербург, в соцсетях описала ситуацию в родном городе, куда она приезжала этим летом.
Пост появился в Инстаграме.
По впечатлениям девушки, ситуация в городе гораздо лучше, чем год назад: "Есть свет, вода, газ, интернет, какая-никакая связь, открылось огромное количество магазинов, даже гипермаркет". Но при этом в Мариуполь она пока возвращаться не намерена из-за многочисленных проблем.
Среди проблем Евгения назвала такие:
- отсутствие нормальной медицины, огромные очереди в госучреждения;
- общественный транспорт ходит не по графику, а такси стоит очень дорого;
- пробки на дорогах из-за большого количества фур, причем многие водители не соблюдают ПДД, провоцируя ДТП, сбивая людей на переходах; виновники аварий зачастую остаются безнаказанными;
- плохая мобильная связь и интернет;
- частые отключения света и воды;
- высокие цены на продукты ("все в полтора раза дороже, чем в Санкт-Петербурге, кроме хлеба, мяса и овощей");
- высокие цены на аренду жилья - едва ли не выше, чем в Санкт-Петербурге;
- некомфортно ходить по городу из-за "повышенного внимания лиц иностранных национальностей", которые "составляют половину населения" (судя по всему, речь идет о рабочих из стран Средней Азии, которых россияне массово завезли на стройки в Мариуполь);
- ночью передвигаться по городу опасно, многие улицы не освещаются;
- в кафе дорого и невкусно.
В комментариях многие люди согласны с ее оценками.
На днях мы сообщали, что на части захваченных территорий Украины российские "выборы" стартуют досрочно. В частности, уже объявлены такие планы в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В Мариуполе по городу развешивают соответствующие объявления.
А весной мы публиковали видео, как в захваченном Мариуполе отдыхают в ресторане.