О сильном пожаре на Левом берегу оккупированного Мариуполя пишут местные паблики. Ряд украинских телеграм-каналов пишет, что пожар на военной базе россиян.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что силы сопротивления ликвидировали базу оккупантов путем поджога.

Напомним, 29 июля украинские партизаны провели диверсионную операцию против российских войск во временно оккупированном Мариуполе. Группа обезвредила три единицы военных грузовиков, нанесла значительные повреждения зданию, в котором размещается военно-инженерное подразделение оккупантов, и вывела из строя оборудование для изготовления "зубов дракона".

Ранее мы писали, что британская газета The Guardian рассказала о секретном украинском батальоне "Братство", который ведёт диверсионную работу в РФ, проникая через границу пастушьими тропами либо по наводкам контрабандистов группами по 4-5 человек.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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