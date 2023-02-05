Британская газета The Guardian пишет об украинском батальоне "Братство", который ведет диверсионную работу в России.

Спецназовцы дали интервью в Киеве. Они сообщили, что их набирают в основном из гражданских.

"Нашей группе нужно было привезти в РФ взрывчатку и оставить ее в определенном месте. Я не знаю, для чего она предназначалась", - рассказывает один из собеседников Тарас.

Шесть недель назад украинские диверсанты сбили российский вертолет. "У нас была задача уничтожить вертолет, перевозивший начальство МВД. Первый раз погода не позволила. Кроме того, у нас были внутренние конфликты, поэтому мы повернули обратно, учли свои ошибки и через неделю предприняли вторую попытку".

"Мы гуляли весь день. Потом мы ночевали и в 9 утра услышали вертолет. Со мной был небольшой дрон, и он подтвердил, что это тот самый вертолет. Стреляли из переносного ЗРК с расстояния 4 км. Попадания мы не видели, но взрыв услышали. А потом быстро бежали, оставив треногу от ЗРК. Вернулись в два раза быстрее", - сообщил Тарас.

Еще один боец - Владислав - рассказал, что участвовал в подрыве военных складов под Белгородом. Также его группе дали задачу "захватить или убить одного из сотрудников ФСБ".

"У нас был маршрут машины этого офицера, и мы решили устроить засаду", - сообщил Владислав.

Они были на позиции в течение нескольких часов, но машина так и не прибыла, и на рассвете от цели пришлось отказаться. Нужно было выбраться, но на пути назад они наткнулись на пограничников.

"Завязался бой четыре на четыре. Мы убили трех русских и легко ранили одного. Захватили его и вывезли на территорию Украины", - сообщил Владислав.

В Россию проникают группами из 4-5 человек пастушьими тропами либо по наводкам контрабандистов.

Но не всегда все идет по плану. В конце декабря четверо бойцов были убиты в Брянской области РФ. Об этом случае "Страна" уже рассказывала.

Интересно, что все четверо, как выяснилось, состояли в движении Дмитрия Корчинского "Братство". И точно так же, по данным газеты, называется батальон, который забрасывает ДРГ в РФ.

Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал, что украинки-сотрудницы спецслужб меняют свою внешность для более успешной агентурной работы.



Напомним, война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

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