Вчера, 29 июля, украинские партизаны провели операцию против российских войск во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает "Центр национального сопротивления".

В сообщении сказано, что в диверсионной операции была задействована группа "Ї" Мариупольского сопротивления.

Группа обезвредила три единицы военных грузовиков, нанесла значительные повреждения зданию, в котором размещается военно-инженерное подразделение оккупантов, и вывела из строя оборудование для изготовления "зубов дракона".

Ранее мы писали, что британская газета The Guardian рассказала о секретном украинском батальоне "Братство", который ведёт диверсионную работу в РФ, проникая через границу пастушьими тропами либо по наводкам контрабандистов группами по 4-5 человек.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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