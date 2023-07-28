В РФ сегодня произошёл взрыв в Самаре на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщил депутат российской Госдумы Александр Хинштейн на своей странице в соцсетях.

"По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. Серьёзных разрушений, а также пострадавших нет", — рассказал он.

Вскоре в РФ заявили, что задержали подозреваемого в организации взрыва на территории Куйбышевского НПЗ.

Как пишут российские СМИ, в организации взрыва подозревают работника предприятия, который ранее переехал в РФ из Украины. Его задержали в Оренбургской области при попытке выехать за пределы страны.

Мужчина работал на предприятии электриком. Он родился в украинском городе Изяслав Хмельницкой области, но проживал и был зарегистрирован в Тюмени.

На записях с камер видеонаблюдения правоохранители отследили, как он заходил на территорию завода с пакетом, а вышел последним и уже без пакета.

Мужчину обвиняют в закладке самодельного взрывного устройства размером 20 на 40 сантиметров.

Как мы писали, сегодня в российском Таганроге произошел мощный взрыв. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что он произошел в центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад".

Россия обвинила Украину в этом взрыве. В министерстве обороны РФ утверждают, что Украина нанесла удар "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре".