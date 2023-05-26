В телеграм-каналах публикуют видео из времененно оккупированного Мариуполя. На кадрах видно, как люди сидят в ресторане на улице на фоне разрушенных домов.

Соответствующие видео появились в ТикТоке.

На кадрах можно увидеть, как люди отдыхают в ресторане, а рядом стоят дома без окон. Жители города сидят на летней террасе ресторана "RICH lounge". В самом здании, где находится заведение, судя по видео, проводится реконструкция после разрушений.

Напомним, 20 мая 2022 года россияне полностью захватили Мариуполь. Мы подробно рассказывали, чем город живет сейчас.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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