С утра во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области были слышны сильные взрывы. Как выяснилось позже, в городе работает ПВО.

Фото следов от взрывов на высоте публикуют российские телеграм-каналы.

Напомним, вчера по старому аэропорту Мариуполя был прилет, жители города наблюдали столб дыма.

Также мы сообщали, что на днях во временно захваченном Мариуполе в Донецкой области горел торговый центр "Восточный". Огонь вспыхнул в мебельном магазине на втором этаже ТЦ.

Война в Украине идет уже 451-й день. Мы следим за новостями 20 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 450-го дня войны: "Встречный бой в Бахмуте, Шойгу на юге Украины, первые подвижки по передаче F-16 и фактор "Кинжала".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации — в блоге Олеси Медведевой.