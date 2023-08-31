В соцсетях раскритиковали художественный фильм о Мариуполе "Юрик. Дорога не касаясь земли", который был показан на телеканале СТБ ко Дню независимости.

Фильм рассказывает о событиях в Мариуполе в начале вторжения РФ через историю 11-летнего мальчика Юрика, у которого война уничтожила квартиру и убила отца, сестру и дедушку. Мальчик остается с мамой и бабушкой-инвалидом, выживая и пытаясь покинуть город.

Создателей фильм обвинили в недостоверности.

"Данный фильм искажает реальность, говорит о вещах которых и близко не было в Мариуполе, например о машинах ОБСЕ с громкоговорителями, которые эвакуировали мариупольцев. О том, что в городе была связь, свет и вода. Очень жаль, что на ужасной трагедии нашего города делают такое "кино", - комментирует паблик "Мариуполь сейчас".

"ОБСЕ выехало, никаких эвакуаций не было. Это просто возмущает. В этом фильме у людей была связь, был свет. В Мариуполе такого не было. Я не знала ничего про своих родителей три недели вообще. Заканчивалась еда, вода, падали бомбы на голову. Дальше. Когда они эвакуировали этого Юрика они в пригороде, в Мангуше, заехали на заправку. На какую заправку? Это просто треш, вы не понимаете, про что снимаете фильм", - возмущается Дарья Пономарева.

"Люди посмотрят это и будут думать - а чего мариупольцы не выезжали, они что глупые, им же предлагали, ОБСЕ было. А они не хотели видимо. Я когда читаю, что это художественный прием, я просто с вас в шоке", - добавляет девушка в другом видео.

"Главная травма горожан это то, что их бросили на произвол судьбы. От бежавшего городского головы до различных служб, которые также молча по внутриведомственным приказам покидали город. За всех отработал полк Азов и патрульная полиция Мариуполя", - пишет Елена Лукьяненко.

Также люди возмущены комментарием сопродюсера этого фильма Татьяны Куц.

"Мариупольцы пошли на референдум (в мае 2014 года - Ред.) и проголосовали за РФ. Теперь РФ убивает не только мариупольцев, но мы за вас бьемся тоже", - заявила она в ответ на критику фильма.

В соцсетях трактуют это заявление как то, что женщина "позволяет себе обвинять мариупольцев в войне", и требуют извинений.

"Имел ли моральное право человек с такими взглядами снимать фильм о Мариуполе? Вопрос более риторический, потому что ответ на него очевиден. И очевидным получился результат", - написал на своей странице в Facebook фотограф из Мариуполя Евгений Сосновский.