Министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл призвал власти страны оптимизировать ресурсы и быть готовым к вооруженному конфликту с Китаем.

Заявление министра опубликовал сайт телеканала Fox News.

Министр отметил, что КНР уже 20 лет наращивает военную мощь. По его словам, развитие Китая идет высокими темпами по двум направлениям, связанным с наращиванием военной мощи: укрепляются силы, предназначенные для противодействия авианосцам, атакам на аэродромы и другие критически важные объекты, а также совершенствуется служба стратегической поддержки, которая работает над достижением информационного господства в космической и киберпространственной сферах.

"Мы должны быть готовы к войне, в которой у нас еще нет опыта", — считает министр ВВС США.

"Китай стремительно развивает свое вооружение на протяжении последних 20 лет, и сейчас он стал основной проблемой", — отметил Кендалл.

Министр предупредил, что если возможности США окажутся недостаточными "для сдерживания китайской агрессии против Тайваня или где-либо еще", то может начаться война.

"Наша работа состоит в том, чтобы предотвратить эту войну и быть готовыми победить, если она произойдет. Мы все говорим о том, что воздушно-космические силы должны измениться, иначе мы не сможем предотвратить войну и даже можем проиграть ее", - предупредил чиновник.

Ранее американские СМИ писали, что США следует остерегаться оси Пекин-Москва и сближения двух стран.

А "Страна" анализировала, начнется ли война США и Китая из-за Тайваня.