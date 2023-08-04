США не планируют оплачивать оружие для Тайваня из бюджета помощи Украине.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя сообщения СМИ.

Кирби сказал, что Тайвань никак не будут связан с запросом на новый пакет финансовой помощи для Украины.

Ранее СМИ предполагали, что Белый дом хочет объединить в одно голосование пакеты помощи Украине и Тайваню, чтобы выделение денег Киеву с большей вероятностью набрало голоса республиканцев.

Напомним, западные издания считают, что Вашингтон может объявить о новом транше военной помощи Киеву в начале следующей недели. Причина в том, что освобождение украинских территорий идёт намного медленнее, чем ожидали многие эксперты.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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