Израилю грозит война на пять фронтов. А именно - с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.

Так считают эксперты ближневосточного центра Le Beck в Бахрейне, чье мнение приводит BILD.

"Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который даёт множество отправных точек для более широкой эскалации. Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и поэтому не могут просто оставаться в стороне. Сообщалось о нападениях из Ливана. Атаки из Сирии или даже Ирака и Йемена не следует списывать со счетов. Израиль (верит он в это или нет) воздерживается от обвинений Ирана, зная, что это ещё больше загонит его в угол и приведёт к многосторонней войне" - говорят эксперты.

По их мнению, Иран уже продемонстрировал, что может начать войну на несколько фронтов. Но поскольку Израиль отказывается от прямых обвинений Тегерана, то пока война на несколько фронтов маловероятна.

Напомним, что в The New York Times перечислили ошибки израильской армии перед вторжением ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

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