Военизированная шиитская организация "Хезболла" Ирака заявила, что нанесёт удар по американским базам, если Соединённые Штаты вмешаются в палестинско-израильскую войну.

Об этом заявил генеральный секретарь бригад "Хезболла" в Ираке Абу Хусейн Аль-Хамидави. Данное сообщение было опубликовано в телеграм-канале ХАМАС.

"Наши ракеты будут направлены против американских баз, если они вмешаются в битву "Потопа Аль-Аксы", а также позиций израильского образования и его агентов, в случае необходимости будут поражены нашими огневыми снарядами", — сказано в сообщении.

Напомним, США послали на Ближний Восток два авианосца.

Как мы сообщали, Джо Байден заявил о готовности США отправить на Ближний Восток военные силы.

"США готовы направить дополнительную военную помощь для пополнения израильской системы ракетного перехвата. Конгрессу будет предложено принять срочные меры, чтобы помочь интересам безопасности союзников и партнеров", — заявил Байден.

Ранее "Хезболла" заверила власти Ливана, что не будет атаковать Израиль первой. Глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб в понедельник заявил, что его правительство получило гарантии от "Хезболлы", что оно не присоединится к боям, если только Израиль не будет притеснять Ливан.