Соединённые Штаты Америки могут разместить второй авианосец вблизи Израиля.

Об этом заявили представители Министерства обороны США, сообщает Wall Street Journal.

Издание пишет, что авианосец США "Дуайт Д. Эйзенхауэр", который спущен на воду почти 50 лет назад, и сопровождающие его корабли достигнут Ближнего Востока примерно через две недели.

Также ожидается, что позднее в Средиземное море прибудут военный корабль США "Джеральд Р. Форд" и сопровождающие его суда.

Пентагон официально ещё не заявлял, сменит ли "Эйзенхауэр" более современного "Форда" или обе военные группы останутся у берегов Земли Обетованной.

Последний раз США направляло два авианосца в указанный регион в 2020 году после ракетного удара по лагерю Таджи в Ираке, в результате которого погибли два американских и один британский военнослужащий.

Авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" - американский авианосец типа "Нимиц", снабженный атомной установкой. Второй корабль в серии. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Один из самых старых, которые всё ещё стоят на вооружении. Он построен около 50 лет назад: заложен в 1970 году (спущен на воду 11 октября 1975 года после "крещения" Мейми Доуд Эйзенхауэр - вдовой Дуайта Эйзенхауэра) и введён в эксплуатацию 18 октября 1977 года.

В 1991 году принимал участие в операции "Буря в пустыне". С 17 июля 1995 года по 27 января 1997 года проходил модернизацию в Ньюпорте, на которую было потрачено около трёх миллиардов долларов.

Один из самых активно эксплуатируемых авианосцев флота США. Входит в состав Шестого флота. В 2007 году, после очередного обострения отношений США и Ирана находился в Персидском заливе.

21 февраля 2009 года покинул базу в Норфолке штат Виргиния). В декабре 2012 года авианосец был вынужден уйти с боевого дежурства в Персидском заливе, так как ему понадобился срочный ремонт взлетной палубы, который завершился 21 февраля 2013 г. Сразу после ремонта авианосец направится в Персидский залив, так как его не смог сменить находившийся в ремонте авианосец "Нимиц".

26 июня 2020 года корабль побил рекорд USS Theodore Roosevelt, который провел в море 160 дней подряд без захода в порт.

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