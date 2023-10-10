В столице Иордании проходит массовый митинг в поддержку Палестины.

Видео данного мероприятия публикуют местные телегам-каналы.

Участники митинга призывают власти страны выступить против Израиля.

На данный момент власти Иордании фактически поддерживают Израиль в войне против палестинского ХАМАС.

Ранее у президента Турции Реджепа Эрдогана поддержали палестинцев в войне против Израиля.

"Хотя мы не поддерживаем войну или насилие… мы полностью на стороне наших палестинских братьев в борьбе с оккупирующим Израилем", — написал советник президента Турции Октай Сарал в соцсети Х.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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