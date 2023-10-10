США готовы направить на Ближний Восток дополнительные военные силы в случае необходимости.

Об этом заявил президент США Джо Байден в своем обращении 10 октября, посвященном атаке на Израиль.

"Мы готовы переместить наши дополнительные активы по мере необходимости. Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, любому, кто думает воспользоваться этой ситуацией: не делайте этого", - сказал Байден.

Помимо этого глава Белого дома сообщил, что, по его данным, 14 граждан США были убиты в результате нападения ХАМАС. Действия движения Байден охарактеризовал как "чистое зло".

Он пообещал, что США позаботятся о том, чтобы у Израиля были средства защиты от атак ХАМАС, для чего намерен в срочном порядке проработать с конгрессом выделение средств на нужды Израиля.

"США готовы направить дополнительную военную помощь для пополнения израильской системы ракетного перехвата. Конгрессу будет предложено принять срочные меры, чтобы помочь интересам безопасности союзников и партнеров", - добавил Байден.

Мы уже писали, что в Конгресс США внесли законопроект о передаче Израилю военной помощи для ПВО на 2 миллиарда долларов.

Также мы сообщали, что Штаты послали на Ближний Восток два авианосца.