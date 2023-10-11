Все парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства. Согласие большинства партий было получено еще вчера, кроме оппозиционного "Национального единства" бывшего главы Минобороны Бенни Ганца.

Об этом сообщают местные СМИ.

Сегодня Ганц провел встречу с премьером Биньямином Нетаньяху и присоединился к инициативе.

СМИ пишут, что планируется создать военный кабинет с ограниченным составом министров, который получит основную часть полномочий по ведению войны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что война с ХАМАС может занять недели или месяцы.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.