The New York Times рассказывает об ошибках израильской армии и спецслужб, которые сделали возможным вторжение ХАМАС.

Незадолго до нападения израильская разведка обнаружила всплеск активности в некоторых сетях боевиков в Газе, сообщили изданию высокопоставленные представители израильской службы безопасности.

Они направили тревогу израильским солдатам на границе с сектором Газа. Но солдаты никак не отреагировали - либо потому что не поняли предупреждения, либо вообще не прочитали.

Вскоре ХАМАС атаковала дронами станции сотовой связи и наблюдательные вышки израильской армии вдоль границы, не позволив дежурным офицерам контролировать территорию удаленно с помощью видеокамер. Дроны также уничтожили пулеметы с дистанционным управлением, которые Израиль установил на своих пограничных укреплениях, уничтожив ключевые средства борьбы с наземными атаками. Дальше началось сухопутное вторжение.

Среди основных ошибок Израиля источники NYT назвали:

- Неспособность офицеров разведки отслеживать ключевые каналы связи, используемые палестинскими нападавшими;

- Чрезмерное использование оборудования для наблюдения за границей, которое злоумышленники легко отключили, что позволило им совершить набеги на военные базы и убивать солдат в их кроватях;

- Сосредоточение командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена на начальном этапе вторжения, что лишило возможности связи с остальными вооруженными силами;

- Готовность принять за чистую монету утверждения военных лидеров Газы, сделанные по частным каналам, которые отслеживались Израилем и палестинцы об этом знали, что ХАМАС не намерен нападать;

Даже на прошлой неделе, когда израильская разведка докладывала остальным службам безопасности о наиболее актуальных угрозах, они говорили о ливанских боевикам, почти не упомянув ХАМАС.

"Мы тратим миллиарды и миллиарды на сбор разведывательной информации о Хамасе, а за секунду все рухнуло, как домино", - говорит бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности Израиля Йоэль Гузанский.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

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