Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Израиле встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Встреча прошла в штабе министерства обороны в Тель-Авиве.

Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Глава Госдепа заявил, что приехал не только как госсекретарь США, но и как этнический еврей, а также рассказал истории своего деда, который спасался от погромов в России, и отчима, пережившего концентрационные лагеря во время Холокоста.

"На личном уровне я понимаю душераздирающее эхо, которое резня ХАМАСа несет израильским евреям, да и евреям всего мира. Я также предстаю перед вами как муж и отец маленьких детей. Я не могу смотреть на фотографии убитых семей, таких как мать, отец и трое маленьких детей, убитых, когда они укрывались в своем доме в кибуце Нир Оз, и не думать о своих собственных детях", - сказал госсекретарь США.

Блинкен призвал другие страны не вмешиваться в конфликт против Израиля. Также он сравнил ХАМАС с ИГИЛ и заявил, что "пока существует Америка", Израилю не придется защищаться одному.

Нетаньяху тоже сравнил ХАМАС с ИГИЛ и отметил, что первый должен быть разгромлен.

"ХАМАС — это ИГИЛ, и точно так же, как ИГИЛ было разгромлено, так же будет разгромлен и ХАМАС, и с ХАМАСом следует обращаться точно так же, как обращались с ИГИЛ. Их следует выплюнуть из сообщества наций. Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна их укрывать. А те, кто это делает, должны быть наказаны", - заявил премьер.

Недавно СМИ сообщали, что Госсекретарь США прибыл в Израиль.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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