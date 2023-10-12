Число погибших в Израиле достигло 1300 человек
Число погибших в Израиле достигло 1300 человек, около 3300 ранены.
Об этом сообщают местные СМИ.
В то же время в секторе Газа число погибших приближается к 1200, 339 тысяч человек покинули свои дома, заявляет местный Минздрав.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва призвал ХАМАС и Израиль дать возможность женщинам и детям уехать из сектора Газа.
Также правозащитники из Human Rights Watch раскритиковали Израиль и ХАМАС за военные преступления.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.
Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.