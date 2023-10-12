Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все боевики ХАМАСа будут уничтожены.

Об этом он заявил в эфире телеканала i24.

"Каждый боевик ХАМАСа умрёт. ХАМАС – это ИГИЛ. Мы раздавим их", — сказал он.

Ранее Нетаньяху показал видео мощного ракетного удара по сектору Газа.

Мы также сообщали, что, как заявил Нетаньяху, военным ответом ХАМАС Израиль собирается изменить Ближний Восток.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.