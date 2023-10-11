Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсети "X" видео взрывов в Газе и подписал: "Продолжайте изо всех сил".

В ответ на это заместитель министра образования Турции обратился к Нетаньяху: "Однажды они и тебя застрелят. Ты умрешь".

А президент Турции Реджеп Эрдоган назвал удары по сектору Газа "массовым убийством".

"Непропорциональное применение силы против сектора Газа, лишенное какого-либо морального обоснования, может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене. Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство", — сказал он, выступая в парламенте.

Анкара выступает за создание государства Палестина.

Отметим, Евросоюз выступил против блокады Газы и призвал открыть гуманитарные коридоры, чтобы позволить желающим покинуть сектор.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отдельные решения властей Израиля в отношении сектора Газа противоречат международному праву.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

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