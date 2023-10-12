Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль.

Об этом сообщает The Washington Post.

У него состоится встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими представителями власти Израиля.

По данным источников издания, также он встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом. На прошлой неделе они говорили по телефону. Издание пишет, что Аббаса поддерживает Запад, но не палестинцы.

Сообщается, что Блинкен будет обсуждать помощь Израилю и заниматься вопросом пострадавших американцев.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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