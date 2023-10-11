Президент Украины Владимир Зеленский попросил изучить возможность проведения визита солидарности в Израиль.

Об этом сообщает издание Ynet.

Поездка ещё не запланирован, но первые контакты между администрациями уже есть, пишет издание.

"Я рекомендую мировым лидерам прилететь в Израиль и поддержать людей, подвергшихся террористической атаке", — приводит Ynet цитату Зеленского.

Ранее Владимр Зеленский прокомментировал нападение ХАМАС на Израиль. Президент заявил, что "право Израиля на защиту не подлежит сомнению". Он призвал находящихся в стране граждан Украины "внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией". По его словам, создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

"Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство", — заявил Зеленский.

Как мы сообщали, Зеленский подтвердил гибель двух украинцев в Израиле и призвал противодействовать террору в вечернем обращении. Президент также рассказал о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором "выразил соболезнования из-за многочисленных потерь от ударов террористов".