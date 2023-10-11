Появилось вечернее обращение президента, записанное по итогам его участия в заседании "Рамштайна".

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

По его словам, Украина озвучила свои пожелания: усиление ПВО, артиллерия и дальнобойные системы.

Рассказал о встрече с главой Пентагона Остином и генералом Брауном, которые заявили, что Америка продолжит поддержку.

Сообщил о встрече с генсеком НАТО и заседании Украина – НАТО.

Рассказал о переговорах с премьером Бельгии, которая даст Украине самолеты F-16 и передаст 1,7 млрд долларов помощи, включая российские активы.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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