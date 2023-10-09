Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил о совещаниях с разведкой и дипломатами, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, РФ заинтересована в разжигании войны в этом регионе.

Рассказал о своем обращении к Парламентской ассамблее НАТО на тему единства.

Сообщил о замене командующего сил ТРО: вместо Игоря Танцюры назначен Анатолий Баргилевич.

Война в Украине идет уже 593-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил. На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении.

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