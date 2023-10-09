Президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента Украины.

От обязанностей командующего был освобожден Игорь Танцюра, который занимал эту должность с 15 мая 2022 года.

Вместо него руководить территориальной обороной назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, который с 2022 года был начальником штаба восточной группировки войск, а до этого — заместителем командующего Сухопутных войск.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что в Украине появится военный омбудсмен.

Мы также сообщали, что Кабмин назначил еще трех заместителей министра обороны Украины.

Война в Украине идет уже 593-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил. На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.