Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны ВСУ
Президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны ВСУ.
Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента Украины.
От обязанностей командующего был освобожден Игорь Танцюра, который занимал эту должность с 15 мая 2022 года.
Вместо него руководить территориальной обороной назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, который с 2022 года был начальником штаба восточной группировки войск, а до этого — заместителем командующего Сухопутных войск.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что в Украине появится военный омбудсмен.
Мы также сообщали, что Кабмин назначил еще трех заместителей министра обороны Украины.
Война в Украине идет уже 593-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил. На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении.
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