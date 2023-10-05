Кабмин назначил пожизненную стипендию за "выдающиеся заслуги в сфере высшего образования" Александру Зеленскому — отцу Владимира Зеленского.

Соответствующее распоряжение "О назначении стипендий Кабинета министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования" от 29 сентября 2023 года опубликовано на сайте Кабинета министров Украины.

"Назначить пожизненно стипендии Кабинета министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования научно-педагогическим работникам с 1 сентября 2023 г. согласно приложению. Выплату стипендий производить в пределах бюджетных назначений, установленных Министерству образования и науки законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год", - сказано в тексте документа.

А в приложении среди стипендиатов указан Зеленский Александр Семенович 1947 года рождения, профессор Государственного университета экономики и технологий.

Три года назад мы рассказывали, как отцу Владимира Зеленского уже раз пытались назначить пожизненную государственную стипендию. Фамилия Александра Семеновича тогда оказалась в числе пяти выдающихся деятелей науки и образования, которым предлагалось дать такие стипендии.

Незадолго до вторжения России появились слухи о том, что отец президента и его супруга покинули Украину. Однако Зеленский-старший их опроверг.